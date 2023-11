Kandern: Weihnachtsmarkt in Kandern

Verschiedene Künstler präsentieren an ihren Ständen in den Werkstätten und Ateliers zum Beispiel „Art Boxen“ und Fotografien. Hofmann zeigt in ihrer Galerie im Erdgeschoss vorwiegend abstrakte Werke. Turner bietet den Besuchern Gebrauchs-Keramik an. Für die Bewirtung sorgt das Team vom „Garten Bistro“; außerdem macht ein Waffel-Truck Station auf dem Hof, und Glühwein servieren die Gastgeber von der Werkstattgemeinschaft.

Am Freitag, 8. Dezember, sind die Stände von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag, 9. Dezember, von 13 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es am Samstag von 13 bis 16 Uhr eine Adventskranz-Bastelaktion und ab 16 Uhr für Kinder eine Yoga-Schnupperstunde. Besucher werden gebeten, in der Parallelstraße des Rebmättlewegs „Am Häßler“ zu parken oder entlang der Hauptstraße.