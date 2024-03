Kandern: Werbering führt Gespräch zum neuen Innenstadtkonzept mit Rathausspitze

Arno Bosshart verlas den Kassenbericht des verhinderten Florian Assenheimer, der von den Kassenprüfern bestätigt wurde. Einzig bei den Umsätzen durch ausgegebene Gutscheinen im Werbering Kandern zeigen sich rückläufige Tendenzen im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Wurden 2011 noch Gutscheine in Höhe von 71 000 Euro ausgegeben, sank diese Zahl in den vergangenen beiden Jahren auf etwa 40 000 Euro. Bürgermeister-Stellvertreter Johann Albrecht entschuldigte Simone Penner wegen eines anderen Termins und lobte: „Wir wissen, was wir am Werbering Kandern haben. Es ist alles im Lot, Sie leisten eine gute Arbeit.“