Kandern Werbering im Aufwind

Auch an digitalen Gutscheinen arbeite man. 2022 galt es erst einmal, die beliebten Gutscheine, deren Verkauf in der Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen war, wieder unter die Leute zu bringen, so der Vorsitzende. Auch dabei hatte man Erfolg: Immerhin 948 der von Sabine Kluge und Detlef Berger verwalteten Gutscheine gingen wieder über die Ladentheke, berichtete Birgit Schlegel in Vertretung des später zur Versammlung stoßenden Kassierers Florian Assenheimer. Damit ist das Niveau der Zeit vor Corona, als man auf rund 2000 Gutscheinverkäufe pro Jahr kam, aber noch nicht wieder erreicht.

Finanziell, das ging aus dem Kassenbericht hervor, wurde im Jahr 2022 solide gewirtschaftet.

Zusammenhalt

Die Zahlen, so Lenke , sprechen für sich: Trotz Pandemie gewann man 2022 zehn neue Geschäfte als Mitglieder hinzu, nur zwei habe man verloren, so dass der Mitgliederstand auf 68 erhöht werden konnte. Im laufenden Jahr halte dieser Trend mit zwei weiteren Eintritten und einem Interessenten unvermindert an. Wenn der Werbering helfende Hände benötige, würden ihm diese nicht verwehrt: Ob Mitglieder, Anwohner, Bauhof, Elektrizitätswerk Bissinger, Stadtverwaltung oder Vereine – auf alle könne sich der Werbering verlassen, freute sich Lenke, der auch seiner Stellvertreterin Katja Weh dankte, die im Hintergrund sehr viel leiste. Von einer guten Zusammenarbeit und einer „Win-Win-Situation“ sprachen auch Bürgermeisterin Simone Penner sowie Volker Wagner von den Kanderner Hexen im Namen der Vereine in ihren Grußworten.

Wahlen

Vorsitzender Maik Lenke; Schriftführerin Claudia Röder; Beisitzer Arno Bosshard, Sven Quade, Alexander Schlegel (alle wie bisher) und Dietmar Gempp (für Ilka Kuenzer). Die Zahl der Beisitzer wurde um zwei reduziert, indem die ausscheidenden Yannik Heckel und Regina Grüber nicht ersetzt wurden. Regina Grüber wurde für ihr zehnjähriges engagiertes Wirken im Vorstand gewürdigt.