Kandern Werbering: Zwei neue Gesichter im Vorstand

Kandern - Unter Corona erging es dem Werbering Kandern ebenso wie vielen anderen Vereinen: Die meisten, zumindest größeren Veranstaltungen wie der Städtlitag, mussten abgesagt werden.

Berichte

So konnte der Vorsitzende des Werberings, Maik Lenke, auf der Hauptversammlung in der „Sonne“ in einer Power-Point-Präsentation schwerpunktmäßig von den Aktivitäten des Vorstandes und von Aktionen berichten. So wurden in einer Arbeitsaktion die Markthütten in den Mühlischopf in Riedlingen umgeräumt. An Pfingsten wurden zirka 200 Frühstücke gepackt und ausgeliefert.

Zu Weihnachten gab es zwar keinen Weihnachtsmarkt, jedoch wurde auch im vergangenen Jahr die Innenstadt mit 80 Weihnachtsbäumen wieder festlich geschmückt. Darüber hinaus veranstaltete der Verein an zwei Freitagen Abendverkäufe mit zum Teil guten Umsätzen.