Kandern „Wir brauchen jeden Quadratmeter“

Von Silke Hartenstein

Kandern. Laut Mathias Winzer vom Diakonischen Werk, als Sozialarbeiter in Kanderns Gemeinschaftsunterkunft (GU) des Landkreises Lörrach tätig, bietet die am 10. März erstmals bezogene GU 100 Plätze. 95 Plätze seien bereits belegt, rund die Hälfte von Ukraine-Flüchtlingen. Als Nächstes würden Flüchtlinge aus anderen Nationen wie etwa Afghanistan in Schopfheims GU verlegt. In Kandern sollen bis zu ihrer Weiterverteilung ausschließlich Ukrainer untergebracht werden. Da derzeit die Ukraine-Flüchtlinge nur kurze Zeit in der GU blieben, sei nicht mit einer Einschulung ihrer Kinder in Kandern zu rechnen. Spielgeräte seien bereits da, was es jetzt brauche, seien Wohnraum und Hilfe beim Erledigen von Formalitäten. Winzer lud alle ein, zur Kontaktaufnahme einfach mal vorbei zu kommen.