Kandern Wird Ausbau gefördert?

Frey: Buszeiten sind zu optimistisch angesetzt

Der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey fordert die Entscheidungsträger auf, die positiven Äußerungen von Ministerialdirektor Berthold Frieß vom Stuttgarter Verkehrsministerium beim Jubiläum der S-Bahn in Lörrach aufzugreifen. „Die Signale für die Reaktivierung stehen seitens des Landes auf Grün“, sagt der Politiker und wünscht sich, dass die Verantwortlichen die Weichen so stellen, dass das Projekt vorankommt. Und zwar möglichst bald, da die Rahmenbedingungen gerade günstig seien.

Gleichzeitig sieht auch er Nachbesserungsbedarf im Gutachten: Das Buskonzept zwischen Kandern und Basel berücksichtige zu optimistische Fahrzeiten. „Die Reisezeit ist ein wesentlicher Faktor für die Berechnung des Nutzen-Kosten-Faktors und so entscheidend für die Förderfähigkeit des Projekts“, so Frey und fordert eine Korrektur der Annahmen, denn 36 Minuten für eine Fahrt über die B 3 per Bus seien unrealistisch.

Statt zwei Züge pro Stunde nur einer zu erwarten

Auch beim Betriebskonzept in der Machbarkeitsstudie sei ein Halbstundentakt angesetzt worden, was angesichts der zu erwartenden Fahrgastzahlen von weniger als 2500 vom Land nicht bestellt werden wird. Frey geht vom Stundentakt aus, für den kein Ausweichgleis gebraucht werde. So würden auch die Investitionskosten günstiger, sagt der Abgeordnete.

„Belastbare Aussagen“

Der beauftragte Ingenieurbericht nach den aktualisierten Bewertungskriterien 2016 plus sei laut Landkreis Lörrach bereits intern besprochen worden. „Den Ergebnissen wollen wir eine große Aufmerksamkeit widmen, da alle Beteiligten belastbare Aussagen brauchen“, schreibt Pressesprecherin Mai Kim-Lam. Wegen der Förderung stehe der Landkreis in Korrespondenz mit dem Verkehrsministerium, wie es auch von der IG „Pro Kandertalbahn“ gewünscht wurde.

Der aktuelle Stand der Förderbedingungen solle in den Gremien beraten werden – vermutlich im Oktober im Kreis-Umweltausschuss. Dazu solle das Verkehrsministerium eingeladen werden, um sich auszutauschen und zu einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen. Die Betriebsfinanzierung sei ein anderes Thema – hier sei nach Landesstandard ein Stundentakt zu erwarten.

Befürworter sehen Zeichen

Bei der Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen der S-Bahn in Lörrach ließ Ministerialdirektor Berthold Frieß vom Stuttgarter Verkehrsministerium aufhorchen, denn er erwähnte ein Schreiben an Landrätin Marion Dammann, in dem eine 99-prozentige Förderung für eine S-Bahn Kandertal zugesagt wird. Darauf bezieht sich die IG „Pro Kandertalbahn“ in ihrer Pressemitteilung. Bei einer früheren Untersuchung von reaktivierbaren Strecken im Land 2020 war die Kandertalbahn zunächst nicht in die engere Auswahl gelangt. Deshalb wurde die vergleichsweise starke politische Unterstützung für die Kandertalbahn in Befürworterkreisen als klares Zeichen gewertet, dass das Land sich auch für die Reaktivierung einsetzen möchte.