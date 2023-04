Kandern Wo künftig gebaut werden darf

Riedlingen

Im „Brühl“ werden 0,93 ha Wohnbaufläche mit Grünfläche beibehalten. 0,6 ha für Wohnbau „Im Gässli/Dorfblick“ indes fallen weg, ebenso 0,5 ha im „Unteren Letten“, einst angedacht als künftiger Standort für Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus. Mittlerweile, so die Auskunft von Riedlingens Ortsvorsteher Rolf Moritz, sollen sowohl Gemeindesaal als auch Feuerwehrhaus bleiben wo sie sind, für die Feuerwehr soll der angrenzende Munistall umgebaut werden.

Tannenkirch

Beibehalten werden 0,17 ha Gewerbefläche in der „Au“, ebenso daran angrenzende 0,24 ha plus 0,49 ha beim Bolzplatz – beide als Gemeinflächen etwa für Jugendtreff und Spielplatz. „Der Bolzplatz soll natürlich Bolzplatz bleiben“, stellte Bürgermeisterin Simone Penner klar. Auch die 1,74 ha Wohnbaufläche in „Ettingen/ Beyersgärten“ bleiben trotz des dortigen Streuobstbestandes weiter im Flächennutzungsplan.

Wollbach

2,1 ha Wohnbaufläche „Tieracker“ werden in einer schmaleren Variante beibehalten. Hierzu gab es viele Stellungnahmen aus der Bevölkerung. Pablo Wagner (Grüne) fragte, wie man diese Fläche angesichts der Verkehrsbelastung überhaupt aufnehmen könne. Dazu sagte Ortsvorsteher Max Sütterlin, die dortige Arrondierung des Dorfs sei im Jahr 2019 mehrheitlich so im Gemeinde- und Ortschaftsrat beschlossen worden.

Im „Nollen“ werden zwei ha Gewerbefläche beibehalten, die 2 ha Gewerbefläche „Wolfacker“ dagegen liegt im Regionalen Grünzug und entfällt. Beibehalten werden 0,28 ha für Wohnbau in Egerten-Hagmatt und 0,48 ha Sonderbaufläche für weitere Parkplätze beim Gasthaus Kreiterhof. Hierzu sagte Alexander van Linn (CDU), dieses vorhabenbezogene Anliegen gehe die Gemeinde wenig an. Sütterlin dagegen fand, die Allgemeinheit profitiere von weniger parkenden Autos an den dortigen Straßen.

Holzen

Holzens Ortsvorsteher Willi Weiß sprach sich für Beibehaltung der 0,65 ha großen Wohnbaufläche „Rummetsmatt“ aus. Anstelle der 0,23 ha gemischter Baufläche „Kleine Bünden“ treten knapp 0,2 ha angrenzend an bestehendes Gewerbe. Beibehalten wird die „Grünfläche“ Modellflugplatz im Tannenkircher Ried.