Kandern Wohnsitzloser terrorisiert seinen Gastgeber

Kandern. Mit der Festnahme eines wohnsitzlosen Mannes endeten am Donnerstagmorgen eine Reihe von Zwischenfällen mit strafrechtlicher Relevanz in Kandern. Leidtragender war ein Bürger, der einem vor kurzem aus der Haft entlassenen Mann einige Tage Obdach gewährte. Der 29-Jährige wusste die Gutmütigkeit nicht zu schätzen und legte ein Verhalten an den Tag, das schließlich zum Rauswurf führte. Sodann begann der 29-Jährige seinen ehemaligen Gastgeber zu terrorisieren, was zu mehreren Polizeieinsätzen führte. Der Störenfried erhielt jedes Mal Platzverweise, denen er zwar nachkam, jedoch immer wieder zurückkehrte.

In der Nacht zum Donnerstag eskalierte die Situation. Um 1 Uhr wurde der Hausbesitzer durch Geräusche im Freien wach. Als er nachsah, entdeckte er auf der Kellertreppe ein brennendes Stück Papier. Weiter unten und im Kellerraum brannten einige Kartonagen und Plastikartikel. Das Feuer konnte durch den Geschädigten und eine Polizeistreife mit dem Gartenschlauch gelöscht werden.

Als Verursacher des Brandes vermutete man den Wohnsitzlosen, nach dem sofort gefahndet wurde. Er wurde nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft unweit des Tatorts gesichtet und vorläufig festgenommen. Gegen den Beschuldigten wird wegen Verdachts der Brandstiftung und anderer Delikte ermittelt.