Kandern-Wollbach: In der „Krone“ gehen die Lichter aus

Das ganz große Problem sei es aber, genügend Personal zu finden. Neben einem festen Stamm an zuverlässigen Mitarbeitern war es trotz großer Anstrengungen kaum noch möglich, neues Personal zu finden. So dass krankheits- oder urlaubsbedingt oft am Anschlag gearbeitet wurde, um den Erwartungen der Gäste gerecht zu werden.

Ständig am Anschlag

Die Stimmung in allen Bereichen der Branche sei rauer geworden. Das stellt der gelernte Restaurantfachmann Stefan Sick fest.

Aus einer Gastronomen-Familie stammend und selbst in besten Häusern ausgebildet, konnte er sich noch bis vor kurzem nicht vorstellen, jemals in irgendeiner anderen Branche zu arbeiten. Doch nun nach 23 Jahren orientiert er sich komplett neu.

In der „Krone“ in Mauchen wird noch bis zum 30. Dezember gewirtet. An den Weihnachtsfeiertagen wurden dort 320 Essen serviert, und auch die letzten Tage sind sehr gut gebucht. „Wir, zusammen mit unserem Personal, geben bis zum Schluss 100 Prozent“, sagen die Sicks. Sogar die frischen Blumen auf den Tischen wurden am 27. Dezember zum letzten Mal ersetzt.

Von den zahlreichen Stammgästen, von denen viele die letzte Möglichkeit nutzten, in eines der beiden Gasthäuser noch einmal über die Feiertage einzukehren, gab es einige sehr emotionale Verabschiedungen und von den Betreibern ein großes Dankeschön an die treuen Gäste.