Kandern-Wollbach: Ortsverein stemmt drei Termine

Helfer haben langen Tag

Für die Helfer des Ortsvereins ist es auch ein langer Tag, denn schon Stunden vor dem Start um 14.30 Uhr geht es los, und je nach Verlauf sind sie erst zwischen 21.30 und 22 Uhr fertig – rund 2,5 Stunden, nachdem der letzte Spender entlassen und mit einem Verband versehen worden ist.

Damit keiner der Spender kreislaufmäßig in den Keller geht, werden die frisch zur Ader gelassenen Freiwilligen von der Liege zum Ruhebereich eskortiert und eine Viertelstunde überwacht. „Machen Sie langsam“, sagt mir meine Eskorte, denn ich schwinge mich für den Geschmack des Helfers zu schnell von der Bettkante.

Seit meinem Zivildienst im Rettungsdienst vor rund 30 Jahren sind mir Blut, Kanülen und stechende Schwestern so vertraut, dass ich immer glaube, dass müssten doch eigentlich alle wissen. „So, die Nummer eins kann jetzt gehen“, sagt der „Aufsichtsbeamte“ im Ruhebereich, der per Computer darauf schaut, dass die Spender wissen, wann ihre Überwachungszeit vorbei ist.

Danach gibt es am Verpflegungsstand Kaffee und Kuchen oder eine Waie sowie etwas zu trinken, damit der Körper die Spende gut verträgt. Die meisten Spender kennen Ortsvereins-Chef Knut Nabbefeld und sein Kollege, Bereitschaftsleiter Martin Winkler, zumindest vom Sehen, denn in Wollbach geht es betont familiär zu. Normalerweise übernehmen die Wollbacher DRK-ler zwei Termine pro Jahr, doch dieses Jahr werden es insgesamt drei sein. „Wir stemmen einen zusätzlichen Termin der Ortsgruppe Kandern“, erläutert Nabbefeld.

Die beiden anderen Termine sind am 27. September in Rümmingen und am 13. Dezember in Wollbach. Eine gute Nachricht haben sie aber noch für alle treuen Spender: „Die Altersgrenze ist aufgehoben worden. Das heißt, Sie können spenden, solange sie gesund sind“, erzählen sie, denn bei den Blutkonserven herrscht immer Mangel, da die unterschiedlichen Bestandteile nur zeitlich begrenzt verwendet werden können.

Das Ergebnis: 15 Erstspender (fast zehn Prozent), zwölf Rückstellungen (aus medizinischen Gründen) und 180 verwendbare Spenden.