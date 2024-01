Die Polizei meldet die vorläufige Festnahme eines 29-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann soll am Mittwochnachmittag in der Basler Straße in Wollbach die Kasse eines Brotverkaufsstands aufgebrochen haben, heißt es. Die Kasse sei an den Verkaufstand angeschraubt gewesen. Als Folge der Aktion sei das darin befindliche Bargeld verschwunden. Der Unbekannte habe sich mit einem Fahrrad in Richtung Wollbach davongemacht, schreibt die Polizei. Im Zuge der Fahndung ging ein weiterer Hinweis eines Zeugen ein. Die Ordnungshüter trafen den Tatverdächtigen bei einem Bankinstitut in Kandern an und nahmen ihn vorläufig fest, heißt es. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei nicht bekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-jährige Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen, heißt es.