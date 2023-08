Kandern-Wollbach Unterhaltung als Überraschung

Zahl der Zuhörer verdreifacht sich

Wie groß das Interesse an der Tätigkeit der Wollbacher Musik ist, zeigt sich auch an der positiven Entwicklung des „Open-Air“-Konzert Anfang Juli. Die Zahl der Zuhörer stieg von 350 vor zwei Jahren auf jetzt 800, berichtet die Vorsitzende Annette Krey. Dieses Mal fand es im Wollbacher Schulhof statt an einem eher regnerischen Abend. Ihre Beobachtung: „Die Leute sind trotzdem geblieben und haben den Abend einfach genossen.“ Wer die Wollbacher Musiker live sehen möchte, hat dazu am 26. und 27. Januar in der Kandertalhalle um 20 Uhr Gelegenheit.

Probenabend der Wollbacher Musik: Donnerstag, 20 bis 22 Uhr, Kandertalhalle.