Kandern Zurückhaltung bei Investitionen

Dennoch schloss das Rechnungsjahr 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Plus in Höhe von 38 000 Euro ab. Positiv bemerkbar machte sich etwa eine Kostenerstattung der Kaskoversicherung des Kandertalbahnvereins in Höhe von rund 25 000 Euro.

Da im Jahr 2020 die Einnahmen weggebrochen sind, hatte man sich zudem darauf verständigt, nur das Nötigste sowie Sicherheitsrelevantes umzusetzen. Entsprechend sanken auch die Fördermittel.

Gespart wurde vor allem bei Unterhaltungsmaßnahmen. Hierfür wurden anstelle der eingeplanten 160 000 Euro nur 29 000 Euro ausgegeben. Investiert wurde in die Weichen 10 und 11 sowie in die Erneuerung der Gleise zwischen Wollbach und Hammerstein.

Mehrausgaben in Höhe von 21 000 Euro entstanden durch Rechts- und Beratungskosten. Dazu zählt auch die Prüfung des Zweckverbands durch die Gemeindeprüfungsanstalt (6000 Euro), ein nicht planbarer, da stets kurzfristig angemeldeter Termin.

Kohle wurde im Jahr 2020 für rund 7000 Euro erworben. Auch war es wieder möglich, eine Sondertilgung zu leisten, so dass im Rechnungsjahr insgesamt rund 5500 Euro getilgt wurden.

Haushaltsjahr 2021

Auch im Haushaltsjahr 2021 fielen die Sonderzüge und Sonderfahrten der Pandemie zum Opfer. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts wird nach derzeitigem Stand nicht möglich sein.

Viele geplante Maßnahmen fielen dem auferlegten Sparkurs zum Opfer. Es wurde nach Rücksprache immer nur das Nötigste umgesetzt.

Nicht gespart werden konnte jedoch bei den Fixkosten sowie bei sicherheits- und prüfungsrelevanten Maßnahmen, ohne die ein geregelter Bahnbetrieb nicht möglich wäre.

Durch den Fahrkartenverkauf wurden vergangenes Jahr 42 700 Euro eingenommen, durch Sonderzüge weitere 2300 Euro.

Haushaltsjahr 2022

Für das aktuelle Jahr hofft der Zweckverband nun auf wieder ein Stückweit Normalität. Der traditionelle Saisonstart zum 1. Mai zumindest war problemlos möglich. Und auch die beiden Sonderfahrten mit dem Weinexpress sind bereits ausgebucht.

Dennoch wurde mit Einnahmen durch Fahrgäste und Sonderzüge noch vorsichtig kalkuliert, was sich auch auf der Ausgabenseite bemerkbar macht. Der Ergebnishaushalt soll mit rund 2000 Euro abschließen. Sollte kein Normalbetrieb der Kandertalbahn möglich sein, wird, wie in den Jahren zuvor, nachgebessert.

In diesem Jahr sind keine Investitionsmaßnahmen eingeplant. Der Zweckverband will sich auf Instandhaltungsarbeiten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 243 000 Euro konzentrieren. Diese werden durch das Zuwendungsprogramm des Landeseisenbahnfinanzierungsgesetzes zu 75 Prozent gefördert.

Die liquiden Mittel zum Jahreswechsel betrugen rund 110 600 Euro. Der Finanzierungsmittelbestand wird bis zum Jahresende voraussichtlich um rund 9000 Euro abnehmen.

Gerne wurde von der Verbandsversammlung auch die einzige Geldspende angenommen, die in diesem Jahr bisher eingegangen ist. Es handelt sich um einen nicht näher definierten Betrag bis zu 100 Euro.