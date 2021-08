Kandern Zwangspause für Binzener Sängerinnen ist passé

Proben

Um trotz der langen Pause nicht ganz aus dem Rhythmus zu kommen, wurde mithilfe einer CD geübt. So konnten die Sängerinnen in den jeweiligen Stimmlagen privat und von zuhause aus trainieren, berichtete der Dirigent. Nun wolle man für die verschobene Jubiläumsmatinee, die voraussichtlich am 15. Mai 2022 stattfinden soll, üben.

Erst seit dem 16. Juni konnten die Sänger nach langer Zwangspause wieder gemeinsam singen und versammelten sich seit der vorangegangenen Hauptversammlung im März 2020 insgesamt bereits 15 Mal im Rathaussaal zu gemeinsamen Proben. Knöbel hob besonders den Einsatz des Dirigenten Heinz Breininger sowie der beiden Sängerinnen Adelheid Bernhardt und Rosi Flößler hervor, sie alle haben bislang keine Probe versäumt.

Finanzen

Die Kassenprüferinnen Gerlinde Ankelin und Susanne Bierl bestätigten nach Prüfung die einwandfreie Führung der Kasse.

Wahlen

Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Dorothee Binder für ein Jahr, Kassenprüferin Susanne Bierl sowie Passivbeisitzerin Renate Esch für weitere zwei Jahre.

Ehrungen

Geehrt für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Anneliese Kall, sie ist seit 1981 Mitglied des Binzener Frauenchors und erhielt von Knöbel die Urkunde und Nadel des Obermarkgräfler Chorverbands. Für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Rita Brenneisen, für 20 Jahre Nordika Bobbermin-Müller und für zehn Jahre Isabell Dietsch geehrt.

Knöbel ehrte auch Rosemarie Nestle für ihre langjährige Mitgliedschaft, die mittlerweile seit 50 Jahren Teil des Chors ist. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Barbara Zöbelin, Verena Schütz, Johanna Bieg und Wally Argast geehrt.

Am 11. August wird sich der Chor anstelle zu Singen zum Essen im Außenbereich der TuS-Gaststätte treffen. Eine Terminvereinbarung für das Nachmittagssinnen in der Seniorenresidenz Sonne in Binzen steht noch aus.

Mitglieder: aktive Sängerinnen 23, Passivmitglieder 80

Chorprobe: jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Rathaussaal in Binzen, Chorleiter Heinz Breininger, neue Sängerinnen sind willkommen

Kontakt: Vorsitzende Mechtilde Knöbel, E-Mail: m.knoebel@gmx.com