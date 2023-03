Kandern Zwei Mumien und zwei Vermisste

Mit der Ankunft neuer Aussiedler im August 1932 ist Schluss mit dem Einsiedlerleben, das sich Ritter zeitlebens gewünscht hat. Angelockt von den schwärmerischen Reportagen, die sie in diversen Zeitschriften und Zeitungen über Dore und Friedrich Ritter gelesen haben, kommt Heinz Wittmer mit seiner schwangeren Frau Margret, Sohn Harry und zwei Schäferhunden nach Floreana. Sie finden alles andere als ein Südseeparadies vor. Margret Wittmer schreibt später in ihrem Buch „Postlagernd Floreana“: „Wir wagen kaum zu atmen. So trostlos sieht alles aus. Und hier wollen wir leben. Hier soll das Paradies sein?“ Anders als Ritter und Strauch flüchteten die Wittmers vor der Wirtschaftskrise in Deutschland und in der Hoffnung auf ein gesundes Klima für ihren kranken Sohn Harry.

Auch Dore und Friedrich sind der resoluten Margret nicht geheuer. Über Ritter schreibt sie: „Wenn ich ihm allein begegnet wäre, wäre ich wahrscheinlich vor Angst davongelaufen.“ Und für Dore, die sich für Philosophie und fernöstliche Lehren interessiert, hat sie nichts übrig. Als Nachbarn respektieren sie sich, bleiben aber auf Abstand.