Die Kandertalbahn startet am Montag, 1. Mai, in die neue Saison und freut sich auf viele begeisterte Reisende, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Pünktlich um 9.10 Uhr wird der Dampfzug am Maifeiertag in Kandern abfahren und wie gewohnt dreimal am Tag die Strecke nach Weil am Rhein-Haltingen und zurück „dampfen“. Danach verkehrt der Zug wieder jeden Sonntag bis einschließlich 29. Oktober. Das Chanderli, wie die Lok auch genannt wird, fährt ab Kandern jeweils um 9.10, 13 und 16 Uhr und ab Haltingen jeweils um 10.15, 14.15 und 17 Uhr ab. Foto: zVg/Mayer