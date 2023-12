Kandertal: Im Konvoi fürs Ehrenamt werben

Die Hilfsorganisationen im Vorderen Kandertal wollen am Samstag, 23. Dezember, abends eine Blaulicht-Adventsfahrt auf die Beine stellen. Der Rümminger Kommandant Gerhard Wildschütz hatte die Idee in anderen Gemeinden wie in Rheinfelden gesehen und dachte sich: „Das wäre doch etwas für uns.“