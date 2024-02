Kandertal: Imkerverein Kandertal startet mit neuen Kursen

Der Imkerkurs für Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren unter dem Titel „Mit den Bienen durch das Jahr“ startet am Samstag, 23. März. Geplant sind neun Kurseinheiten jeweils samstags ab 10 Uhr am zwischen 23. März und 9. Juli. Wetterbedingt können einzelne Termine auch verschoben werden, heißt es. In etwa zwei bis drei Stunden pro Termin können die Grundlagen der Imkerei erlernt und praktisch an Bienenvölkern ausprobiert werden. Auch dieser Kurs wird in der Imkerei Lebensgarten Erdweg stattfinden. Mindestens sechs Anmeldungen müssen vorliegen, damit der Kurs gestartet werden kann.

Der Kurs „Die Bienenforscher“ wendet sich an in Kinder im Grundschulalter zwischen sieben und zehn Jahren. Der Kurs findet auf Anfrage ab sechs Teilnehmern statt. Darüber hinaus bietet der Imkerverein Kandertal auch Veranstaltungen und Führungen an.

www.imkerverein-kandertal.de