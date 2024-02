Kandertal: Kanderner, Wollbacher, Marzeller und Rümminger Rathäuser werden von den Narren erfolgreich gestürmt.

In Kandern erwartete Bürgermeisterin Simone Penner die Hemdglunki und ihre musikalische Eskorte „Nodedaig-Chnädder“ fast schon erwartungsvoll am Fenster des Sitzungssaals des Rathauses. Dass die närrische Machtübernahme in der Töpferstadt ziemlich reibungslos über die Bühne gehen würde, deutete sich bereits dadurch an, dass die städtische Verteidigung der Rathausbastion gegen die musikalische Angriffe mit deutlichen Hüftschwüngen eher zart ausfiel.