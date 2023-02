Kandertal Narren organisieren Umzüge

Die einzelnen Teilnehmer werden an der Lörracher Straße von Marco und Harald Pollini vorgestellt. Nach dem Umzug findet im Narrendorf auf dem Schulhof Narrentreiben mit musikalischer Umrahmung und Bewirtung statt.

Und am Buurefasnachtssonntag, 26. Februar, ab 18 Uhr brennt das Fasnachtsfeuer, gibt es Bewirtung und findet wieder die Häx-Verbrennung statt.

Superglunki in Wollbach

„Ich wünsch Euch alle ä schöni Fasnachtszit, wos nit nur Arbet, sondern viel zum Freue un Lache git. Gnießets, tanket Frohsinn – no isch de Räscht ä Klacks – das seit Euch Eure Dorf-Vogt, de Sütterli Max.“ Mit diesen Worten werde er die Fasnacht in Wollbach eröffnen, sagt Wollbachs Ortsvorsteher Max Sütterlin. Es sei auch in Wollbach zu spüren, dass nicht nur die Narren sich freuen, dass Normalität eingekehrt ist.

Der Hemdglunki mit Amtsenthebung ist für den „schmutzige Dunschdig“, 16. Februar, 18.30 Uhr, bei der Kandertalhalle terminiert. Die Cliquenchefin der Wollbacher Chochlöffel, Julia Cordes, wird Sütterlin nach dem Umzug durchs Dorf entmachten und dann den Superglunki vom Glunki-Publikum ermitteln lassen. Die Wollbacher Dampfmusik wird musikalisch umrahmen.

Häseball am 11. Februar

Bereits an diesem Samstag, 11. Februar, wird in der Wollbacher „guten Stube“ Närrisches geboten. Die „Chandermer Häxe“ laden zum Häseball ein. Das Fasnachtsfeuer ist am Samstag, 4. März, ab Einbruch der Dunkelheit am Rebhüsli „Baselblick“ und wird vom Musikverein Wollbach veranstaltet.