Kandertal: Trauer um Ute Gogel

Von dort ging es für Ute Gogel in verschiedene Gegenden in Pakistan. Schwerpunktmäßig war sie im Norden in einem Leprakrankenhaus tätig. Ute Gogel arbeitete in dieser Zeit auch mit Dr. Ruth Pfau zusammen.

In den 1970er-Jahren ging es für sie zurück nach Deutschland. Als Allgemeinärztin war sie in den kommenden Jahren in einer Praxis in Kandern tätig, bevor Ute Gogel ihre eigene Praxis in Edenbach eröffnete. Sie war als kompetente Ärztin bekannt, die rund um die Uhr für Patienten da war. In den 1980er-Jahren verstarb ihr zweiter Ehemann, der Schweizer George Gogel. Als Ute Gogel Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre der bürokratische Aufwand zu viel wurde, schloss sie ihre Praxis und praktizierte wieder in abgelegenen Gegenden Chinas, auf den Philippinen und im Norden Jemens. Sie sah ihren Schwerpunkt immer bei der Arbeit am Patienten.