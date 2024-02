Kandertal: Zuschauer feiern die Fasnet bei Umzügen in Malsburg-Marzell und Kandern

Der Kinderumzug zog am Samstag durch Kandern. Foto: gg

Auch in Malsburg-Marzell wurde eine zünftige Wälderfasnacht gefeiert. Nach dem Umzug durchs Oberdorf mit den Grabedierern zur Halle herrschte dort am Freitag beim Kinderball prächtige Stimmung bei Musik, Spiel und Spaß unter Anleitung von Angelika Wagner und Dreher. Grabedierer-Chef Kevin Schurek sagte am Samstag den 23. Umzug in Marzell an. Mit beim Umzug dabei waren neben den veranstaltenden Grabedierer auch mehr als 20 befreundete Zünfte und Cliquen. Es kamen deutlich mehr Zuschauer als in den Vorjahren.