Kapellenbach-Ost Wyhlen: Gemeinde macht Bauträgern Zugeständnisse

Zwar wird sowohl an den Vorgaben der Gestaltungsfibel als auch an den sonstigen Planungen für die in kommunaler Hand befindlichen Grundstücke in dem rund 14,4 Hektar großen Neubaugebiet in Wyhlen nicht gerüttelt. Der Hebel, an dem potenzielle Investoren sitzen, hat sich aber dennoch deutlich verlängert.

Thema Sozialwohnungen

Unter anderem beschloss der Gemeinderat – nolens volens –, den geplanten Sozialwohnungsbau nicht wie ursprünglich angedacht auf mehrere der vorgesehenen Mehrfamilienhäuser zu verteilen, sondern diesen zu konzentrieren. Dies, um die dafür vorgesehenen Grundstücke leichter an den Mann bringen zu können. Denn gerade jetzt, wo die Bauzinsen im Vergleich zu vor zwei Jahren immens gestiegen sind und auch das Bauen selbst deutlich teurer geworden ist, stehen die Investoren keineswegs mehr Schlange. Da ohne Landeszuschüsse ohnehin kaum einer noch freiwillig Sozialmietwohnungen baut, sollen die meisten Mehrfamilienhäuser im Kapellenbach-Ost auch keine mehr enthalten müssen. So sollen unter anderem Quersubventionierungseffekte samt negativen Begleiterscheinungen vermieden werden („Mein Nachbar wohnt günstig, und ich mit derselben Wohnung im selben Haus zahle mehr.“). Hinzu kommt, dass ein Bauträger, der ein Gebäude mit 100 Prozent Sozialmietwohnungen errichtet, auch einfacher an Zuschüsse dafür kommt.