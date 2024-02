Der Gemeinderat hat der Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Regelung der Kleinkindbetreuung zwischen Hausen und Zell zugestimmt. In der Vereinbarung ist festgelegt, dass Hausen sechs Krippenplätze belegt, Zell vier. Weil Zell sein Betreuungsangebot an Krippenplätzen erweitert und Hausen einen erhöhten Bedarf an Krippenplätzen hat, ist die Regelung zwischen den beiden Gemeinden obsolet. Sie wird zum Ende dieses Jahres aufgehoben.