Kinderbetreuung in Höllstein Kinderbusse für die Krippe

Diese „Fahrzeuge“ seien allerdings in die Jahre gekommen und hätten auch zu wenige Plätze gehabt, erläuterte der Fördervereinsvorsitzende Marc Sutterer die Vorgeschichte der zwei neuen „Fahrzeuge“. Deshalb trat der Förderverein an die Kommune in Sachen Neuanschaffung heran. Eingedenk der angespannten Finanzlage der Gemeinde sei es verständlich gewesen, dass nur der Ersatzbeschaffungsbetrag von 3500 Euro zur Verfügung gestellt wurde.

„Damit hätten wir aber nur dieselben Geräte anschaffen können“, erklärte Sutterer. Da man aber elektrisch angetriebene Kinderbusse mit einer ausreichenden Platzkapazität wollte und diese je rund 4500 Euro kosten, ging man auf die Suche nach Sponsoren. Und diese Suche war, so Sutterer, ausgesprochen erfolgreich. Eine ganze Reihe an Firmen aus der Gemeinde und aus der Region beteiligte sich an der Spendenaktion. Der Förderverein steuerte Mittel aus dem Künstlermarkt bei. Abschließend dankte Sutterer auch der Gemeinde für den Betrag und der kürzlich in Ruhestand gegangenen Kita-Leiterin Regina Doppstadt für die Anregung zur Anschaffung der beiden Kinderbusse. Der neuen Leiterin Annegret Becker sagte Sutterer, dass der Förderverein auch weiter Aktionen und Anschaffungen, die nicht aus Kindergarten-Eigenmitteln oder seitens der Kommune gestemmt werden können, unterstützen und ermöglichen werde.