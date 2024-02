Kinderbetreuung in Wieslet: Neue Kindergartenleiterin

Die Stelle in Wieslet wurde ihr empfohlen, sagt Köhler. Mit ihrem Wechsel ist Köhler nun in einen familiäreren Kindergarten gekommen. Der „Sonnenschein“ hat nur zwei Gruppen, und sie ist „vom Team und den Kindern herzlichst empfangen worden“. Jetzt stehen erst einmal viele Herausforderungen und Neuerungen an, sagt die 36-Jährige, will hier aber im Moment noch nicht zu sehr ins Detail gehen. „Wir sind auf einem guten Weg“, lässt sie aber durchblicken.