Kinderbildungszentrum Hausen: Für den Übergang in die Schule

Das Kinderbildungszentrum (Kibiz) ist eine Erfolgsgeschichte. Darüber waren sich alle Teilnehmer der von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und vom Kibiz Hausen organisierten Regionalwerkstatt einig. Zahlreiche Führungskräfte von Kitas, Schulen und aus der Verwaltung hoben bei ihrem Treffen am Donnerstag im katholischen Pfarrsaal die Bedeutung der Kooperation von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Schule hervor. Sie soll den Übergang von der Kita in die Schule erleichtern und nimmt auch die Familie und den Sozialraum in den Blick. „Kinderbildungszentren BW“ ist ein Modellprogramm in Baden-Württemberg, das von der DKJS koordiniert und durch das Kultusministerium gefördert wird. Hausen ist einer von 19 Modellstandorten im Land.