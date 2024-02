Kinderfasnacht in Tegernau: Jede Menge Spiele

Danach wurde unter Kindergebrüll der Rathausschlüssel vom Ortsvorsteher Ernst Kallfass, der als Pirat verkleidet war, an Nollechef Rainer Brutschin übergeben. Das ganze Rathausteam hatte sich wieder in närrische Kleidung geschmissen und unter dem Motto „Wir sitzen alle im selben Boot“ das Rathaus in ein Piratenschiff verwandelt.

Nachdem die Kinder mit Fasnachtsgebäck gestärkt waren, ging es für die jüngeren in den Rathauskeller, wo die Nollehünd schon auf sie warteten und mit vielen bunten Spielen, Button-Maschine und Fotobox einen lustigen Nachmittag feierten.