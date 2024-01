Kindergarten Hasel: Eine Frage des Konzepts

Gestärktes Immunsystem

Die in einem Waldkindergarten betreuten Kinder hätten ein gestärktes Immunsystem und eine hohe Ausdauer, sagte Brigitte Dannenberg. Sie hätten auch weniger Blessuren, weil sie im Wald auf weichen Boden fallen würden, fügte Scherbach hinzu. Träger einer solchen Einrichtung könnte die SenseAbilityAcademy werden. Sie betreibt bereits Waldkindergärten in der Region – zum Beispiel in Steinen oder in Warmbach. Das Unternehmen würde dann die Elternbeiträge und Landeszuschüsse verwalten, während die Gemeinde den Platz, auf dem der Waldkindergarten beheimatet ist, und eventuell einen Bauwagen zur Verfügung stellen würde.