Die Stadt konnte im Februar den Kindergarten „Kleine Stühle II“ in Betrieb nehmen und somit zusätzlich Betreuungsplätze schaffen. So wurden 25 Plätze im Ü3-Bereich und 20 im U3-Bereich neu geschaffen. Zehn der U3-Plätze werden erst im September in Betrieb genommen, da das Personal für diese Gruppe dann erst die Ausbildung abgeschlossen hat. Ebenso sind in „Kleine Stühle II“ die 50 Kinder des ehemaligen Kindergartens Bärenfels untergebracht.

Der Stadt fehlen insgesamt vier bis fünf Gruppen

„Was frustriert ist, dass der Fehlbedarf bestehen bleibt“, sagte Huber. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 fehlen der Stadt 30,5 Plätze im U3-Bereich. Insgesamt 297 bietet sie in den Kindergärten, den betreuten Spielgruppen und der Kindertagespflege an. Darauf kommen 655 Kinder zwischen einem und drei Jahren, die Weil und seinen Ortsteilen wohnen. Allerdings muss nur für die Hälfte von ihnen – also 327,5 – Plätze zur Verfügung gestellt werden.