Kindergartenplätze in Hasel: Fragenkatalog an den Bürgermeister

Aber nicht alle Anwesenden wollten das Thema unter den Tisch fallen lassen: Eine Bürgerin hatte einen dreiseitigen Fragenkatalog vorbereitet, den sie während der „Bürgerfragestunde“ vorbrachte. Sie plädierte dafür, anstatt eines Ausbaus des Kindergartens, einen Natur-Kindergarten zu errichten. Sie erinnerte Littwin an seine eigene Aussage bei einem Besuch des Natur-Kindergartens in Nordschwaben: „Ich habe noch nie so glückliche und ausgeglichene Kinder gesehen“, soll Littwin damals gesagt haben.

Viele Punkte zu klären

Zum wohl favorisierten Ausbau der Kellerräume des Kindergartens brachte die Bürgerin vor, dass dies bereits vor 20 Jahren diskutiert, jedoch abgelehnt worden, sei. Gründe waren laut der Bürgerin zu jener Zeit die zu niedrige Raumhöhe und der zu hohe Schallpegel. „Warum spielt das heute keine Rolle mehr?“, fragte sie und forderte eine verbindliche Zusage, dass alles „bauseitig und feuerpolizeilich“ überprüft wurde.