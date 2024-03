Kinderspaß in Kürnberg: „Spielerischer“ Erfolg für das Dorf

Das Restaurieren des Spielhauses – in einem früheren Leben war’s ein „Statthalterwagen“ – war notwendig geworden, weil es nach einigen Jahren in Aktion nicht mehr TÜV-gerecht war, erläuterte Amalia Besada von der Fachgruppe Tiefbau, die die Aktion von Seiten der Stadt begleitete; zwischenzeitlich habe man das Spielhaus sogar absperren müssen.

Große Eigenleistung

An mehreren Wochenenden im vergangenen Herbst hätten Freiwillige aus der Ortschaft das Spielhaus dann in Eigenregie grundsaniert, berichtete Ortsvorsteher Ulrich. Dabei habe man unter anderem Douglasien- und Robinienholz verwendet. Die Materialkosten von etwa 2500 Euro übernahm die Stadt. Auch habe man punktuell auf die Unterstützung der städtischen Mitarbeiter vom Tiefbau und des Bauhofes zurückgegriffen. Zudem hab Spielplatz-Prüfer Christian Stratz mit seiner Expertise in Sicherheitsangelegenheiten das Projekt begleitet. Bereits im Sommer 2023 machte sich das Dorf daran, ein Klettergerüst aufzubauen – ebenfalls in Eigenleistung.