Kino in Höllstein Nach Mitarbeiterwechsel braucht es neue Planer

Erlebniswelt für Kinder

Zusätzlich zum Kino soll es auch eine Gastronomie und eine Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche geben. Gedacht ist an Angebote für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren und für Jugendliche ab zwölf Jahren. Dazu kommt noch ein Kletterbereich. Im Bereich von rund acht Millionen Euro will Schweikart im Steinener Ortsteil Höllstein investieren. Mit dem Bau soll auch eine Veränderung in der Kinolandschaft in Lörrach einhergehen.

So soll das Cineplex dann vermehrt Arthouse-Filme und beispielsweise Live-Übertragungen kultureller Ereignisse zeigen. Damit würde das Cineplex dann eine ähnliche Rolle wie das Union-Kino einnehmen, das im Sommer vergangenen Jahres geschlossen wurde und ebenfalls zu den Filmtheaterbetrieben Matthias Schweikart aus Kelsterbach gehörte. Das Haus hatte sich auf Independent-, Autoren- und Art-House-Filme sowie Dokumentationen spezialisiert.