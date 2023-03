Kirchengemeinde Rheinfelden Nur noch drei statt vier Pfarrstellen

Drei Profile

Die Aufgaben sollen anhand von drei Profilen verteilt werden. Danach hat ein Profil einen religionspädagogischen Schwerpunkt, also auf dem Religionsunterricht an Schulen und auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das zweite Profil hat seinen Schwerpunkt in der Seelsorge, während das dritte Profil die Gottesdienste, die Erwachsenenbildung und die Ökumene betreffen. Ausgeschrieben werden sollen die Pfarrstellen Ende Mai. Die Stellenbesetzung soll dann zum 1. September erfolgen.