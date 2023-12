Kleienes Wiesental-Tegernau: Moderne und Tradition

Noch einmal begeisterte Projekt X: „Fade“ und „So soll es sein“ sowie „You and I“ erinnerten an das, was Leben ausmacht. „Toss the feahter“ hätte den Cors bestimmt genau so gefallen wie „Nessaja“ dem Macher Peter Maffay. „The story“ von Brandi Carlile, die Geschichte einer Lebensbestimmung, ging an die Herzen der Besucher.