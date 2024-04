Kleines Wiesental: Auf den Spuren vergangener Tage

Als die 50-Jährige vor knapp drei Jahren von Schopfheim nach Hohenegg zog und mit den Menschen dort in Kontakt kam, erfuhr sie von den Einwohnern, dass die Frauen einst regelmäßig zum Markt nach Zell marschierten. Auf dem Kopf und in einer Kiepe trugen sie Produkte ihrer eigenen kleinen Landwirtschaft, um sie im Wiesental zu verkaufen. Gleichzeitig wurden in Zell andere Dinge gekauft, die benötigt wurden. So waren auf dem Hinweg Speck und Butter, vielleicht auch ein paar Eier im Korb. Auf dem Rückweg wurden Salz und Zucker sowie Stoffe nach Hause getragen.