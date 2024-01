Kleines Wiesental: Aus Partnern werden Freunde

Bis heute treffen sich die Teilnehmer im selben Rhythmus. Jedes Jahr wird eine andere Kirchengemeinde besucht, dann gibt es ein Jahr Pause, erklärt Ernst Herold, der an der Organisation beteiligt ist. 2022 fand der erste Besuch nach Corona statt – in Whitstable. 2023 war die Gruppe in Teltow und dieses Jahr ist sie im Kleinen Wiesental. Ob es nächstes Jahr eine Pause geben wird, ist noch offen.

Viel Abwechslung

Das Programm für dieses Jahr steht schon fest. Die Gäste werden vom 3. bis 7. April im Kleinen Wiesental sein. „Die Struktur ist seit Jahrzehnten gleich“, erläutert Herold. Am Mittwochabend ist Anreise. Donnerstags und freitags werden dann Themen besprochen- Dieses Jahr wird am Donnerstag das Thema Ostern besprochen, da das Treffen so nah an den Feiertagen liegt. Es soll darum gehen, wie Ostern in den verschiedenen Kirchengemeinden gefeiert wird – zum einen kirchlich, zum anderen mit dem Fokus auf Traditionen.

Grillabend im Pfarrgarten in Whitstable Foto: zVg/Ernst Herold

Am Freitag steht dann ein Gespräch mit Melanie Mühlhäuser über das Projekt „Leben und bleiben im Tal“ der Gemeinde Kleines Wiesental auf dem Programm. „Das ist was Besonderes“, sagt Herold über das Projekt. Bei dem Gespräch soll es unter anderem um die Entstehung und den Ablauf des Projekts gehen. Nachmittags geht es auf Schloss Bürgeln, samstags ist Familientag. Dann können Ausflüge mit den Gastgebern unternommen werden und abends gibt es ein gemeinsames Abendessen. Sonntags findet ein gemeinsamer Gottesdienst statt.

Zu Freunden geworden

„Im Laufe der Jahre sind Kontakte entstanden – persönliche Beziehungen und Freundschaften“, freut sich Herold. So besuchen sich die Teilnehmer der Treffen auch außerhalb. Sie machen dann bei ihren Gastgebern Urlaub. Die Begegnungen gibt es nur seit so langer Zeit, weil in jeder Kirchengemeinde Ehrenamtliche die Organisation übernehmen, sagt Herold.

Einige Gastgeber für das diesjährige Treffen suchen die Organisatoren noch. Momentan stehen ihnen etwa 20 Betten zur Verfügung, die sechs Organisatoren – Heinz und Brigitte Gsellinger, Ernst und Cornelia Herold sowie Eric und Birgit Backschat – rechnen aber mit rund 25 Gästen aus den beiden Partnerkirchengemeinden. Zwölf Teilnehmer aus Teltow haben sich angemeldet, die genaue Zahl aus Whitstable ist noch nicht klar. Zwölf bis 15 Personen aus dem Kleinen Wiesental nehmen teil.