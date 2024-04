Ein Auto machte sich am Dienstag, gegen 18.20 Uhr im Moosmattweg in Niedertegernau selbstständig. Laut Polizei hatte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin vor einem Tor angehalten und war aus dem Auto gestiegen, um das Tor zu öffnen. Dabei vergaß sie vermutlich, die Handbremse zu betätigen, so die Polizei: Der Wagen rollte rückwärts erst gegen den Zaun des Nachbarn und anschließend eine kleine Böschung hinab. Unterhalb der Böschung, im Hof des Nachbarn, stand dessen Pkw, mit dem das Auto der 65-Jährigen ebenfalls zusammenstieß. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt, berichtet die Polizei: Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt.