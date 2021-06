Kleines Wiesental „Badner sind sehr feierfreudig“

Wie bringt man Kleinwiesentäler zum Mitmachen? Am einfachsten zählt man die klangvollen Namen der Schlepper-Hersteller auf und wartet auf den Jubel der jeweiligen Fans. Lanz, Lindner und Deutz haben lautstark ihre Freunde, Fendt scheint da eher ein Imageproblem zu haben.

Beim „Song für alle Freunde“ dürfen sich die Zuhörer in den Arm nehmen, „sofern das coronakonform ist“, wie Tobi noch schnell hinterherschickt. Aber in Niedertegernau scheinen eh schon alle geimpft zu sein, es wird geschunkelt, gelacht und zugeprostet. Klar, dass auch der Song über die Feuerwehren auf dem Land gut ankommt. Fast scheint es, als hätten die „Dorfrocker“ mit ihren beiden Auftritten in Niedertegernau eine Punktlandung hingelegt.

Nach zwei Stunden ohne Pause wurde ihnen auch noch die Zugabe abverlangt, dann tuckerten die „Kings“ mit ihren „Queens“ langsam heim. Die „Dorfrocker“ kommen gerne in den Südwesten Deutschlands: „Wir waren schon einige Male in der Region, unter anderem in Schopfheim, Atzenbach oder Fröhnd, und die Badner sind auf jeden Fall immer sehr feierfreudig.“ Veranstalter Martin Schmähling vom Rheingaudi-Festival konnte zufrieden sein.