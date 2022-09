Kleines Wiesental-Tegernau (gni). Im Haushalt des Kleinen Wiesentals sind 10 000 Euro für den Straßenunterhalt eingeplant. Ursprünglich war geplant, an den Orten Sanierungsmaßnahmen auszuführen, in denen derzeit Bauarbeiten beim Bau des Breitbandnetzes ausgeführt werden, also in Wambach und in Bürchau. Diese Synergieeffekte sind jedoch nur bei den Bauarbeiten in Wambach zu erzielen, in Bürchau nicht.