Kleines Wiesental-Bürchau: Zuverlässiger Betreuer der Wälder

Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb Max Bollschweiler am 18. November in Bürchau. Mehr als 40 Jahre lang betreute Max, wie er anerkennend genannt wurde, Staats-, Gemeinde- und Privatwälder im Kleinen Wiesental. Er war ein geradliniger, pflichtbewusster und zuverlässiger Betreuer der ihm anvertrauten Wälder, heißt es in einer Würdigung der Forstverwaltung.