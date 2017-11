Kleines Wiesental Das Publikum spielt Regisseur

Kleines Wiesental-Tegernau. Die Initiative KuK - Krone und Kultur Kleines Wiesental - lädt zu einem ungewöhnlichen Theaterabend mit dem Improvisationstheater „Die flotte Lotte“ aus Freiburg ein.

Die Theatergruppe, in der der Bruder von Pfarrer Christian Rave mitspielt, sind fünf Freunde aus Freiburg, die auf Zurufe aus dem Publikum losspielen. Die Improvisationstheatergruppe trat erstmals am 28. April im evangelischen Gemeindehaus Tegernau auf. Bei dem Thema „Alles auf Anfang“ wurde jede Szene nach Vorgaben des Publikums direkt neu erfunden. Alles ist dabei erstmalig, nichts wiederholt sich. Also alles „Premieren“ – und das Publikum ist Regisseur.

Das Publikum war damals restlos begeistert, so auch die Freiburger Schauspieler vom Kleinen Wiesental und dem Nachhock in der Tegernauer „Krone“. Impro-Theater hat das Wirtshausmuseum „Krone“ schon einmal unvergesslich mit den Basler „Impronauten“ und den Zürcher „Improtanten“ erlebt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.