Kleines Wiesental: Dichtung und klassische Musik

Glossen und Satiren

Neben alemannischen Gedichten gab Jung aus seinem Buch „gopaloni“ ausgewählte Glossen und Satiren zum Besten: Beobachtungen von Menschen, humorvoll wie immer; vor allem aber seine Gedanken zu Themen der heutigen Welt. „Warum wir, die in den 1950er und 1960er Jahren geboren wurden, heute noch leben“, fragte er.

„Kei Mobiltelefon …, kei Video, kei PC…. Mer sin ab de Bäum gfloge, hän is geschnitte, … Zäh usgschla un kein isch aagchlagt worde wege dem.“ Und weiter: „Herzliche Glückwunsch all däne, wo´s Glück gha hän, in re Ziit ufzwachse, bevor mir mit Gesetzer unser Lebe reguliert hän, numme zue unsem beschte.“