Kleines Wiesental Die Wiedersehensfreude war groß

Zu später Stunde feierten die Gastgeber mit den Gästen die Vereinsfreundschaft beim gemütlichen Beisammensein.

Am Sonntag war vormittags eine Fahrt nach Bernau zum Heimatmuseum Resenhof und an den Schluchsee geplant, zum Bedauern der Teilnehmer regnete es. Herbert Baier erläuterte unterwegs zahlreiche Begebenheiten und Besonderheiten im Schwarzwald, zum Beispiel wie der Präger Gletscherkessel entstand, dass der erste Holzski von Ernst Köpfer gefertigt wurde und wie im Winter von den sogenannten Schneflern Gegenstände für Haus und Hof aus Holz gefertigt wurden.

Der Resenhof wurde 1789 erbaut und bis 1976 bewohnt. Er befindet sich in wenig verändertem Zustand. Museumsleiterin Karin Kummerer entführte die Gäste in der guten Stube bei ihrem Vortrag in die alte Zeit, anschließend wurde der Hof besichtigt. Dargestellt waren auch sämtliche Handwerksberufe mit Geräten aus dieser Zeit.

Ein Treffen, das hohe Wellen schlägt

Weiter ging die Fahrt nach Aha am Schluchsee, um mit dem Schiff zum Unterkrummenhof zu schippern und dort den nun aufgekommenen Hunger zu stillen. Während der Rückfahrt kam die Sonne heraus, dafür tobte ein Sturm über den See, der hohe Wellen schlug. Die gelb-rot gefärbten Blätter der Bäume am Ufer leuchteten und boten ein tolles Herbstpanorama. Die Harzer Gäste wunderten sich über die noch grünen Wälder, da der Harz nur noch braun sei.

Über den Feldberg ging die Fahrt zurück nach Neuenweg, um am letzten gemeinsamen Abend das Abendessen einzunehmen und gemütlich bei tiefsinnigen oder auch humorvollen Gesprächen zusammenzusitzen.

Am Montag, dem Tag der deutschen Einheit, mussten die Harzer Wanderfreunde die Heimfahrt antreten, und eine schöne, erlebnisreiche gemeinsame Zeit fand ihr Ende.