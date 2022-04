Kleines Wiesental Durchweg nur positive Erinnerungen

Von Ralph Lacher

Kleines Wiesental-Sallneck. Lutz Hilliger wurde am 4. April 1937 in Magedburg als Sohn eines Buchhalters geboren. 1944 wurde die Familie aus Magedburg ins Harzer Vorland evakuiert. Dort, in Halberstadt in der Nähe von Halle an der Saale und damit in der DDR, besuchte der junge Lutz Hilliger die Schule, lernte danach zuerst Betriebsschlosser, machte dann 1956 sein Abitur nach und begann ein Zahnmedizin-Studium an der Universität Halle an der Saale. Als Leistungssportler in der höchsten DDR-Fußball-Liga und dazu erfolgreicher Leichtathlet hätte Lutz Hilliger später an einer Volksarmee-Hochschule in Greifswald weiter studieren können.