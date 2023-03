In jedem Dorf in der Gemeinde Kleines Wiesental wird auf Initiative des Vereins Erneuerbare Energien ein Obstbaum gepflanzt. Am Samstag, 11. März, ist um 10 Uhr Treffpunkt beim Spielplatz in Wies, wo der erste Obstbaum gepflanzt wird. Wer mitmachen will, ist willkommen – bitte in entsprechender „Montur“. Foto: Sonja Eiche