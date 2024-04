Kleines Wiesental: Ein Tag der Begegnung

Alte und neue Bekannte

Ganz nach dem Motto „scho lang nümmi g`seh“ wurden alte Bekannte freudig begrüßt und sogar neue Bekanntschaften geschlossen.

Es war in mehrerlei Hinsicht ein Tag der Begegnung: Eine ganze Schar von Jugendlichen des Jugendrotkreuz Kleines Wiesental/Maulburg stand bereit, um Kaffee an die Tische zu bringen, bei der Kuchenauswahl behilflich zu sein und im Anschluss die Tische wieder abzuräumen. Ergänzt wurde die Helfertruppe rund um Gerlinde Keller in der Küche und an der Kuchentheke außerdem durch zwei Familien aus der Ukraine, die seit Dezember im Kleinen Wiesental leben.