Kleines Wiesental Fünf „Welpen“ sind jetzt auch dabei

Dabei nahmen die Nollehünd nicht nur an vielen auswärtigen Umzügen, Cliquentreffen und Fasnachtsbällen teil, sondern setzten mit dem Narrenbaumstellen und der Kinderfasnacht auch in Tegernau Akzente. Den Narrenbaum wählte man damals, so die Schriftführerin in ihrem heiteren Vortrag, als Stahlteil, um zu verhindern, dass der Baum, wie schon geschehen, abgesägt wird.

Wenig heiter waren die Ausführungen zur Zeit nach März 2020. Bis zum Zeitpunkt der Generalversammlung fanden keinerlei Veranstaltungen statt. Einzig die Herausgabe der Nolle-Zittig war ein Lebenszeichen der Clique - und das mit durchschlagender Resonanz: 700 Exemplare wurden unter Corona-Bedingungen verteilt.

Finanzen

Den Kassenbericht von Kassenwartin Ines Rodriquez-Da Silva trug wegen deren Abwesenheit Cliquenchef Rainer Brutschin vor. In der Saison 2019 / 20 gab es ein leichtes Minus zu verkraften,

2020 / 21 dagegen ein Plus. Das deshalb, so Brutschin anerkennend, weil sich alle Mitglieder solidarisch mit der Cliquengemeinschaft zeigten, den Nollehünd treublieben, ihre Beiträge entrichteten und am einzigen Projekt „Nolle-Zittig“ tatkräftig mitarbeiteten. Außerdem hatte die Clique keine Kosten, weil Fasnachts-Veranstaltungen und entsprechend ausbleibende Fahrten dorthin ausgefallen sind.

Die Kassenprüfer Frank Brutschin und Alex Brugger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und erwirkten die einstimmig erfolgte Entlastung.

Wahlen

Ebenso einmütig konnte Tagespräsident Ernst Kallfaß Entlastung und Neuwahlen des Gesamtvorstands durchziehen. Rainer Brutschin bleibt demnach für eine weitere Amtsperiode Cliquenchef. Cliquen-Vize ist Dominik Mäder als Nachfolger von Thorsten Georg, der wie Kassenwartin Ines Rodriques-Da Silva nicht mehr antrat. Neue Kassenwartin ist Svenja Dörflinger. Aktivbeisitzer sind Nicole Brutschin, Christian Fiabane und Christine Senn, Kassenprüfer Alex Brugger und Simon Schmidt.

Ausblick

Cliquenchef Rainer Brutschin sagte, dass aktuell noch alles in der Schwebe sei, was Veranstaltungen wie den Oktoberhock oder den Cliquenball im November angehe. Angesichts von aktuell 60 Aktiven einschließlich der neu aufgenommener „Welpen“ hoffe man inständig darauf, dass zumindest im nächsten Jahr wieder normale Verhältnisse herrschen.