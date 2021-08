Kleines Wiesental Geselliges Miteinander in Weiß

Agnes Liebl erinnerte kurz an die Tradition des Diner en blanc. Es begann in den 1980er Jahren in Paris, wo ein private Party in Weiß derart gut ankam, dass das Fest kurzerhand in den öffentlichen Park Bois des Boulogne verlegt werden musste. Von dort setzte die weiße Party ihren internationalen Siegeszug an.

In Ried wurden Corona-Auflagen eingehalten, Personalien registriert und Maske im Kulturhaus verlangt. Bevor die Gäste sich an die weiße Tafel setzten, stellte Agnes Liebl in einer kurzen Ansprache klar, dass alle Gesprächsthemen willkommen seien, „außer den belastenden wie Corona und Windkraft“. Gestärkt mit Champagner oder Saft, stand dem geselligen Miteinander nichts mehr im Wege. Jeder hatte seine Lieblingspicknickspeise mitgebracht. Auf das sonst übliche probieren lassen wurde diesmal angesichts der Pandemie verzichtet.

Die Kulturhaus AG bereitet unterdessen ihre nächste Veranstaltung vor: Der sogenannte Kulturhaus-Parcours steigt als Premiere am 26. September ganztägig in den Höhendörfern Schwand beim Rosenhof und Ried im Kulturhaus. Anmeldungen und Einzahlung des Unkostenbeitrags von 50 Euro sind noch möglich bei Markus Manfred Jung, Mailkontakt markusmanfredjung@gmx.de.