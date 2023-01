Kleines Wiesental Imker planen eine Wiederholung

Kleines Wiesental (ib). Erstmals hatte der Imkerverein im vergangenen Jahr einen Kurs für an der Imkerei Interessierte angeboten. Und nicht nur Neulinge kamen, sondern auch Vereinsmitglieder, und gleich drei Neuzugänge „blieben sogar hängen“, freute sich der Kursleiter und Vorsitzende Christian Brendlin in der Jahresversammlung in der „Rothenburg“ in Niedertegernau.